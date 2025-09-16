БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Слот открехна вратата за дебют на Исак с екипа на Ливърпул

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Къртис Джоунс обаче ще пропусне двубоя с Атлетико Мадрид.

Александър Исак
Снимка: БТА
Александър Исак "определено има шанс" да дебютира за Ливърпул в предстоящия мач от Шампионската лига по футбол срещу Атлетико Мадрид, заяви мениджърът Арне Слот. Нападателят не игра при победата с 1:0 срещу Бърнли, която бе първи мач за шведа с червената фланелка след трансфера му от Нюкасъл.

"Определено има шанс, защото той е в групата", отговори Слот на въпрос относно евентуалното участие на Исак в мача.

"Има шанс, разбира се. Мога да кажа, че съм 99.9% сигурен. 100% сигурен съм, че той няма да играе 90 минути. Знам и това, че е включен в разширения състав. Това е Шампионската лига и чакаме с нетърпение мача, колкото и хората да са съсредоточен върху Исак. Той няма да бъде титуляр, а останалото ще го разберем утре", каза още той.

Къртис Джоунс също пропусна двубоя на "Търф Муур" в неделя и няма да играе срещу Атлетико.

"Той няма да тренира с отбора утре, но се надяваме да се завърне в състава ни за двубоя с Евертън в събота. Утре със сигурност няма да играе", обяви нидерландският специалист, цитиран на клубния уебсайт.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Арне Слот #ФК Ливърпул #Александър Исак

