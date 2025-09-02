Словения заслужи място на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Словенският национален отбор си извоюва място в Топ 16 на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Баскетболистите на Александър Секулич се наложиха над Исландия с 87:79 в мач от четвъртия кръг в група D. В "Сподек Арена", Катовице първото полувреме даде предпоставки за интрига до последно, но в хода на второто словенците намериха сили да прекършат съпротивата на играчите на Крейг Пидърсън, да ги елиминират от борбата за продължаване в следващата фаза и да постигнат втори пореден успех на шампионата на Стария континент.

Yes Luka, no problems#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Това бе достатъчно за словенците да се настанят на третото място в групата с две победи и две загуби. От своя страна исландците все още не знаят какво е успех след четири срещи и заемат последната шеста позиция. За "драконите" предстои последен мач от груповата фаза на 4 септември (четвъртък), когато ще играят с Израел, а "викингите" ще търсят първи успех срещу Франция.

QUALIFIED FOR #EUROBASKET ROUND OF 16



See you in Riga, @kzs_si — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Началото предложи чест смяна на водачеството, която бе продиктувана от различните реализатори и от двете страни. Лука Дончич и Мартин Крампел комбинираха усилията си в словенския лагер, а за исландците Мартин Хермансон и Тригви Линансон отговаряха на предизвикателството. Това обаче не спря словенците да дръпнат с точка в края на дебютната част.

Стартът на втората десетка бе белязан от слаба резултатност и нови смени на водачеството. Впоследствие символичните гости повториха сценария от края на първия период, за да фиксират 36:35 в своя полза на голямата почивка.

Встъпителните минути на второто полувреме принадлежаха на Алексей Николич и Дончич, които често отчайваха исландската защита. „Викингите“ все по-трудно даваха отпор и словенците се отскубнаха с 14 точки преди старта на последния период.

Словенският отбор успя да надигне глава в последната част, когато Крищин Паулсон и Хермансон показаха какво могат от дистанция, стопявайки изоставането си само до 5 точки. Постепенно Клемен Препелич, Герегор Хорват, Дончич и Николич взеха нещата в свои ръце, връщайки спокойствието на „драконите“, които до края удържаха всеки исландски щурм.

Лука Дончич отново влезе в ролята на познатия лидер за словенците, отчитайки се този път с 26 точки и 7 борби. Алексей Николич завърши със 17 и 5 асистенции.

Мартин Хермансон отвърна за исландците с 22 точки и 6 асистенции. Йоун Гюдмюнсон (5 борби), Крищин Паулсон и Тригви Линансон (14 овладени под двата ринга топки) реализираха по 11.