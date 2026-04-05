Служебният премиер Гюров честити Възкресение Христово на католици, арменци и Цветница на православните

Служебният премиер Андрей Гюров отправи поздрав във фейсбук по повод Възкресение Христово към католическата и арменската общности в България и честити Цветница на православните християни, като подчерта значението на светлината и надеждата във всеки човек.

"Скъпи сънародници от католическата и арменската общности, Христос Воскресе!

Днес, когато камбаните на Католическата църква и Арменската апостолическа света църква в България възвестяват Светлото Христово Възкресение, отправям сърдечен поздрав към всички християни от двете традиционни за Родината ни вероизповедания.

Възкресение Христово е празник на живота, победил смъртта, и на надеждата, надвила страданието. В това е и неговото непреходно послание към всеки човек, че светлината е по-силна от мрака и че има нещо вечно, което надживява всяко страдание.

Католическата общност е носител на традиция, формирала духовния и културния облик на западната цивилизация в продължение на две хилядолетия. Арменският народ е сред първите в света, приели Христовата вяра - традиция с дълбочина, измервана не с десетилетия, а с хилядолетия. Различни по история и съдба, двете общности стоят днес пред едната и съща тайна на Възкресението и в нея намират общия си език.

Честит празник на празниците и честита Цветница на всички православни християни", пише във фейсбук служебният премиер Андрей Гюров.