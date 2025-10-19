Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки

Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“, това написа във Фейсбук Гроздан Караджов.

"По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия. Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания. Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата".

Гроздан Караджов заяви, че "не приема това като „дребна нередност“.