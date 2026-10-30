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Смартфоните ще могат да се използват за електронно гласуване на изборите в Естония през 2027 г.

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На следващите парламентарни избори в Естония гласоподавателите за първи път ще могат да пуснат своята бюлетина електронно през смарт устройство, реши Националната избирателна комисия.

Тийнейджъри, гледащи в смартфони. Снимката е илюстративна.
Снимка: Siim Lõvi/ERR
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В Естония е възможно да се гласува онлайн още от 2005 г., но досега това се извършваше единствено от компютър, а не от смарт устройства като мобилни телефони.

Председателят на Националната избирателна комисия Ингрид Кулеркан заяви в изявление, че според мнозинството от членовете рисковете вече са достатъчно намалени, за да се позволи на гласоподавателите да използват смарт устройства.

„Въз основа на настоящите ми познания гласуването с мобилни устройства не носи по-голям риск от гласуването с компютър. Ето защо моментът е подходящ да направим следващата крачка в развитието на дигиталната държава в Естония и да разрешим гласуването със смарт устройства“, добави тя.

Кулеркан посочи достъпността и устойчивостта на изборния процес при кризи като основни причини за тази промяна.

„Възможно е да се гласува онлайн дори ако по време на изборите възникне ситуация, подобна на бурята през януари 2005 г., ако не е препоръчително да се излиза от дома поради предупреждение за дронове или ако живеете в район на Естония, където най-близката избирателна секция е на десетки километри. Всеки, който иска да гласува, трябва да има тази възможност“, обясни тя.

Предстои да бъде разработено приложение за гласуване за смарт устройства с операционни системи iOS и Android. То ще бъде достъпно за изтегляне от Google Play и App Store на Apple.

Приложението за електронна проверка на гласовете също ще бъде налично в магазините за приложения. То ще позволява на избирателите да потвърдят, че гласът им е достигнал до електронната урна и отразява точно техния избор.

Ръководителят на Държавната избирателна служба Арне Койтмае каза: „Добавянето на нови операционни системи не променя системата за електронно гласуване, а разширява броя на устройствата, от които хората могат да пуснат своя глас.“

Той допълни, че електронното гласуване е една от най-добре одитираните и наблюдавани системи в Естония, като всяка година преминава през тестове за натоварване, възстановяване и сигурност.

„Всеки избирател е свободен да избере дали да гласува на хартия, или електронно чрез компютър или мобилен телефон. Всички гласове са сигурно защитени и имат еднаква тежест при отчитането им“, каза Койтмае.

Естонският парламент одобри гласуването със смарт устройства още през 2024 г.

През 2025 г. Държавната избирателна служба и Управлението на информационната система проведоха публично тестване на електронното гласуване с мобилни устройства, по време на което бяха изпробвани подаването, предаването и получаването на гласовете. Тестът показа, че приложението е надеждно, и получи положителни оценки от потребителите.

Статия, написана от ERR, първоначално публикувана на 30 октомври 2026 г.

#Естония #електронно гласуване

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