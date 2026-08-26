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Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 100 души, близо 400 туристи са в неизвестност

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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ЕС активира системата си за сателитно наблюдение, за да подпомогне спасителните операции

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Кошмар на границата между Непал и Тибет - смъртоносни наводнения и свлачища отнеха животана повече от 100 души. Близо 400 туристи са в неизвестност, от които 341 чужденци. Сред изчезналите са военни, полицаи и работници от енергийния сектор. 114 души са спасени. Стихията отнесе цели села, пътища и мостове. Засегната е електрическа и водна инфраструктура. ЕС активира системата си за сателитно наблюдение, за да подпомогне спасителните операции. Няма данни за пострадали българи, съобщиха от Министерството на външните работи.

Стена от кал, камъни и вода помете границата между Непал и Тибет.

Охранителна камера е запечатала смразяващия момент, в който хора се опитват да избягат от стихията, която буквално поглъща граничния пункт.

Кадрите първо са публикувани в китайски социални мрежи, но по-късно са премахнати оттам. Китайската държавна телевизия лаконично съобщи, че кално свлачище от непалска страна е довело до голям брой жертви и изчезнали в района на пристанището Гиронг.

Снимки: АП/БТА

Други кадри показват разрушени и затрупани с кал домове.

Манож Мишра, учител: "Видях как водата отнася девет камиона заедно с хората вътре в тях. Не бях виждал такъв драматичен и сърцераздирателен момент".

Раджу Бхадел, бизнесмен: "Зет ми се обади и каза, че цялата им къща е отнесена. Трима души от семейството са спасени, но брат му все още е в неизвестност".

Повечето от изчезналите са туристи - смята се, че най-много от тях са индийци, но има граждани на Великобритания, САЩ и Малайзия. Районът е популярен сред поклонници и любители на преходите.

Подобни внезапни наводнения имаше на същото място и през август миналата година, когато ледниково езеро в Тибет преля заради високите температури. Тогава загинаха девет души и беше засегната ключова инфраструктура, включително мостът, свързващ Непал и Китай. Експерти по климата смятат, че най-вероятната причина за сегашното бедствие е лавина от ледник. Учени отдавна предупреждават, че ледниците в Хималаите се топят изключително бързо и това поставя риск за милиони хора.

#смъртоносни наводнения #в неизвестност #Непал #загинали

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