Смелите на първа линия: Президентът отличи добровилци и пожарникари

В Международния ден на доброволеца ви срещаме с част от героите, които и това лято рискуваха живота и здравето си в битката с пожарите в страната. Двама огнеборци и трима доброволци бяха отличени от държавния глава с почетния знак на президента за значим принос в овладяването на огнената стихия.

Работи в пожарната от 31 години. Под негово командване това лято са спасени имуществото и добитъкът на хората от няколко хасковски села.

Главен инспектор Пламен Петков началник на сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност" РД ПБЗН- Хасково: "Радовец , Филипово - това са села все в Сакара - с малко жители, по-възрастно население. Пожарите при нас в регионите са стихийни с абсолютно много силен вятър. Първо мислим за живота и здравето на гражданите."

Огнените езици безпощадно изпепеляват всичко по пътя си, а невидимите герои в пожарникарски униформи се борят да ограничат щетите. Инспектор Вълчанов координира екипите при пожар в местността седмия километър край Стара Загора.

Инспектор Гьоко Вълчанов РД ББЗН- Стара Загора: "Миналата година опазихме именно тази местност. Тази година за съжаление възникна във вилната зона и имаше много щети, които се опитахме да ограничим."

Неотлъчно до пожарникарите са и доброволците, които са специално обучени. Впускат се в битката с пламъците, въпреки че нямат достатъчно техника и оборудване.

Стелиян Хараланов, заместник-председател на Националната асоциация на доброволците в България: "Да помагаш на хората, да виждаш тяхната надежда в очите, когато отидем и после тяхната признателност. Това е да си доброволец. За това сме там да помагаме и да можем да връщаме надеждата на хората в добротата."

Усилията на доброволци и пожарникари не останаха незабелязани. Държавният глава ги отличи с почетния знак на президента.

Румен Радев, президент на Република България: "Днешната церемония е израз на дълбоката признателност на нашето общество към вас и към всички български огнеборци, военнослужещи, горски служители и доброволци. За вашите всеотдайни усилия, поетия риск и значим принос в отстояване на най-важната ценност - човешкият живот."

В последните 2-3 години интересът към доброволческите формирования е голям. Към отряда в София са се присъединили около 50 души .