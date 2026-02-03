Сноубордистката Маделин Шафрик се цели в олимпийската си мечта десетилетие след оттеглянето си

Преди десетилетие сноубордистката в халфпайпа Маделин Шафрик е в ситуация, присъща за много 20-годишни – живее в мазето на родителите си, в опит да разбере, с какво иска да се занимава. Американката изгрва на сцената на 14 години, но шест по-късно обявява, че се оттегля от спорта, заради бърнаут. Шафрик твърди, че успехът в ранна възраст я кара да се чувства като „дете, поставено в света на възрастните“.

„Не знаех как да се справям с натиска и очакванията, не само да бъда професионален атлет, но също дете и развиващ се човек“, споделя тя.

След периоди на треньор по сноуборд и водопроводчик, Шафрик, която вече е на 31 години, се цели в дебютното си участие на Зимни олимпийски игри.

Родена в Стиймбоут Спрингс, Колорадо, Шафрик става нацинал на САЩ на 14-годишна възраст. Тя се състезава на турнири по цял свят, включително надпревари от Световната купа и Игрите Х. На 20, след няколко контузии, Шафрик решава да прекрати кариерата си.

Тя живее в Солт Лейк Сити за няколко месеца, преди да се върне при родителите си в Колорадо, които я карат да помага с плащането на сметките вкъщи. Шафрик се нуждае от работа и решава, че иска тялото й да се движи, вместо да стои в офис. Нейн приятел я взимата като чирак във фирмата му за водопроводни услуги и отопление. Тя работи във фирмата в продължение на година.

Завръщането й в планината идва, когато тя става треньор на 7 и 9-годишни в Стиймбоут Спрингс. Тя казва, че е работила доброволно, за да получи безплатна сезонна карта. Преживяването й дава нова перспектива за сноуборда.

„Върна ме към страстта ми“, разкрива тя, след като осъзнава, че хората могат да изпитат удоволствие от спора по различни начини.

Шафрик започва да тренира тинейджъри и през 2022 година става помощник-треньор на САЩ, което отново я потапя във високите нива на спорта и докосва позабравени чувства за нейната кариера.

„Почувствах вина, защото имах всичките тези възможности, които впоследствие пропилях. Не постигнах целите, които можех да постигна“, смята сноубордистката.

Тя осъзнава, че още има уменията да се състезава и може да начертае свой собствен път. Така решава да се завърне към състезанията.

„Трябва да го направя за душата ми и да излекувам по-младото ми „Аз“, вярва Шафрик.

В първото си състезание от почти десетилети Шафрик завършва трета в надпревара за Световната купа в Китай през 2024 г. През 2025 тя прави първия си скок 900 (две и половина завъртания) в състезание.

Шафрик споделя, че все още изпитва притеснение преди състезание, но се справя с него по-лесно, в сравнение с тинейджърските й дни.

„Рядко се представях добре, когато напрежението беше голямо, през последните три години от ранната ми състезателна кариера“, добавя тя.

Днес тя разпознава моментите на съмнение в себе си и променя начина си на мислене.

„През последната година и половина, в която се състезавам, разпознавам моделите си на мислене, приемам ги и процедирам по различен начин“, разкрива тя.

Този месец Шафрик се състезава в квалификационни кръгове, за място в отбора на САЩ.

„Тя е умен състезател. Разполага със солидна основа. Тя е уравновесена и постига големи резултати“, смята участникът на Олимпийските игри в Нагано през 1998 година Тод Ричардс.

През декември Шафрик вади рамото си при опит да изпълни триков скок, но споделя, че се възстановява, без нужда от операция.

„Извадих късмет. На мястото на състезанието докторът върна рамото ми обратно 15 минути по-късно“, разказва тя.

Без значение от това какво предстои, Шафрик е наясно с едно – не възнамерява да се връща към работата като водопроводчик.