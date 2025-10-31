БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Собреро: ЦСКА 1948 е основен претендент за титлата

от БНТ
Спорт
Футболистът на „червените“ бе избран за Играч на 13-ия кръг.

Собреро
Снимка: БГНЕС
ЦСКА 1948 е реален претендент за шампионската титла. Мнението сподели играчът на тима Браян Собреро, който бе избран за номер 1 на 13-я кръг в анкетата на Пресклуб България. Аржентинецът вкара изящен гол с шут от центъра за успеха с 5:4 срещу Лудогорец.

Собреро коментира с усмивка твърдението на собственика на тима Цветомир Найденов, че ЦСКА 1948, преди всичко, се бори за запазване мястото си в Първа лига.

„Ако говорим сериозно, трябва да е ясно, че сме един от основните конкуренти за титлата на базата на футбола, който играем. Не съм учуден колко бързо изцяло нов отбор като нашия показва това ниво, защото сме събрани играчи, които са жадни да блеснат в Европа и за успехи. За уникалния ми гол от центъра ще кажа, че внимателно съм гледал вратаря на Лудогорец как стои доста напред и използвах тази ситуация. Надиграхме шампионите и беше нормално и аз да покажа самочувствие. Това, което стана в края, обаче показва, че трябва да бъдем сериозни до последния сигнал, защото се представихме недопустимо в последните минути“, каза футболистът.

Собреро прогнозира и, че Левски е по-класният отбор и очаква да спечели дербито с ЦСКА София.

#Браян Собреро #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948

