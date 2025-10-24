Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за незаконен строеж на ДНСК

Собственици на имоти във ваканционно селище „Елените“ ще обжалват констативните актове на Дирекцията за национален строителен контрол, с които се предвижда събаряне на обекти в курорта.

Според документа, публикуван на сайта на ДНСК на 22 октомври 2026 г., става въпрос за премахване на незаконен строеж по Закона за устройство на територията, озаглавен „Корекция на трасето (коритото) на р. Козлука и земни насипи“, намиращ се в землището на гр. Свети Влас – в района на ваканционно селище „Елените“.

Актът е издаден след установено незаконно строителство и е официално обявен чрез съобщение, поставено на мястото на обекта.

Справка в кадастралната карта показва, че под посочените в констативните актове идентификатори попадат осем вили, хотел „Негреско“ и аквапаркът във ваканционно селище „Елените“.

Част от собствениците вече подготвят съдебни искове за обезщетения, а други организират подписка срещу събарянето на хотел „Негреско“.

Те твърдят, че притежават всички необходими документи и разрешителни, включително и акт 16, удостоверяващ въвеждането на сградите в експлоатация.