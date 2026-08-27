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Собственикът на Левски финансира придобиването на четвъртодивизионен клуб

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Атанас Бостанджиев и ръководената от негова компания ще подкрепят финансово закупуването на Нортхямптън Таун.

атанас бостанджиев върнем клуба където
Снимка: startphoto.bg
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Ръководената от Атанас Бостанджиев и базирана в Лондон инвестиционна компания "Джемкорп" (Gemcorp) ще подкрепи финансово закупуването на английския четвъртодивизионен клуб Нортхямптън Таун, съобщава "Файненшъл Таймс".

Бостанджиев беше обявен за мажоритарен акционер в българския футболен шампион Левски през април, като сделката беше финализирана през юни след регистрирането на дъщерното дружество "София Кепитъл", което ще бъде фактическият собственик на ПФК Левски АД и зад което стоят "Джемкорп Съб Холдингс Лимитед" (ОАЕ) с 99 процента от капитала и "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид" (Великобритания) с 1 процент от капитала.

Кандидат-купувачът на Нортхямптън пък е консорциумът Sports Alpha Capital, в който участва и бившият бразилски национал и бивш нападател на италианския гранд Милан - Алешандре Пато.

Консорциумът Sports Alpha Capital също е регистрирал през юни дъщерното дружество Invenciveis на адреса, на който се намират офисите на "Джемкорп" в британската столица, като двама от висшите мениджъри от инвестиционния фонд - Юри Байдуков и Фелипе Берлинер, са вписани като директори на това дружество, което иска да придобие Нортхямптън.

БТА припомня, че в същото време Берлинер е заместник-председател и на Съвета на директорите на "София Кепитъл", за което заедно с него Байдуков е подписал документите за основаването му от името на "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид".

Нортхямптън отчете загуба от почти 3 милиона английски лири преди данъците за последната финансова година, в която приходите са 7.5 милиона лири, а общият размер на дълговете на клуба е около 10 милиона лири.

От управата на четвъртодивизионния отбор още през април съобщиха, че “силна финансово инвестиционна компания, която е фокусирана върху футбола, е направила предложение да инвестира в клуба".

Сделката се разглежда и трябва да бъде одобрена от независимия футболен регулатор (IFR) на Англия, който обичайно се произнася в рамките на 90 дни, но този период може да бъде и по-дълъг.

IFR упражнява строг надзор върху придобиването и управлението на професионалните футболни клубове на Острова, като прави детайлни проверки за пригодност на потенциалните купувачи и ръководители, за да се гарантира произходът на средствата и финансовата им надеждност. Регулаторът издава необходимия лиценз на отборите, който им позволява да участват в официалните състезания в страната.

#ФК Нортхямптън Таун #Атанас Бостанджиев #ПФК ЛЕВСКИ

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