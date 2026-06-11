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Собственикът на Локо София: Любо Пенев е пример как се преодоляват трудности и проблеми

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Спорт
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Веселин Стоянов коментира назначаването на "Ел Голеадор" начело на "железничарите".

Веселин Стоянов
Снимка: Startphoto.bg
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Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов коментира назначаването на Любослав Пенев за старши треньор на отбора. През изминалия шампионат „червено-черните“ завършиха в групата на изпадащите, като целта беше доста по-висока.

"Той е пример как се преодоляват трудности и проблеми", започна Стоянов, след като го представи пред медиите.

Бизнесменът разказа и за ремонта на стадиона, който в момента е фокусиран върху терените и условията за игра.

"В момента работим по двата терена – основният и тренировъчният. Затова поискахме и да започнем като гости в новото първенство. Надявам се за първото ни домакинство във втория кръг всичко да бъде наред. През тази година ще играем само ние на нашия си стадион“, каза Стоянов.

„Имаме дълъг списък с хора, които са набелязани за освобождаване. През миналата година имахме за цел да влезем в топ 8, не се получи. Сега ми е трудно да кажа каква е конкретната цел, но искам да играем добре. И се надявам, че с привличането на Любо Пенев като треньор публиката на нашите мачове да се увеличи“, добави собственикът на Локо.

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#Веселин Стоянов #ПФК Локомотив София

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