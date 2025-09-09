БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
София е с двама нови заместник-кметове

У нас
В направленията финанси и правно-административен контрол

Столична община
Снимка: БТА
София е с нови двама заместник-кметове, съобщи във Фейсбук градоначалникът Васил Терзиев.

Георги Клисурски поема ресор "Финанси и здравеопазване", а Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет в направление "Правен и административен контрол". Никола Лютов остава на длъжността си зам.-кмет направление "Обществено строителство".

Георги Клисурски е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. Работи като заместник-министър на финансите в периода 2023-2024 г., като е отговарял за държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди работата си в публичния сектор, придобива опит в някои от най-големите световни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава MBA от Wharton School и магистратура по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Като основни цели за финансовия ресор в Столична община посочва ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализиране на важните проекти за гражданите на София.

Стефан Дъров има близо 20 години стаж като адвокат в Софийската адвокатска колегия. През 2006 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване". Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

