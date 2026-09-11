София отново е център на европейския снукър, Енчо Керязов награди първата шампионка

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов участва в официалното откриване на европейските първенства по снукър в София и награди новата шампионка при жените Ребека Кена.

Англичанката заслужи европейската титла след категоричен успех във финала срещу своята сънародничка Теса Дейвидсън. Кена се наложи с 4:1 фрейма, за да заеме най-високото място на почетната стълбичка.

Церемонията в хотел "Рамада“ събра редица водещи фигури от световния снукър. Сред официалните гости бяха президентът на Световната професионална билярд и снукър асоциация и Световната федерация Джейсън Фъргюсън, президентът на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Каси и Джейсън Франсис – мениджър на Рони О'Съливан и организатор на световния тур за ветерани. На събитието присъства и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

София е домакин на мащабната снукър програма от 9 до 24 септември. В този период ще бъдат определени европейските шампиони при жените, хората с увреждания, ветераните, супер ветераните и отборите, както и във форматите "6 червени“ и Shoot Out.

Континенталните първенства затвърждават присъствието на българската столица на международната снукър сцена. Това е третото голямо международно събитие в София през 2026 година след Световните шампионати на WSF през януари и Sofia International Open през май.

Сериозната програма ще продължи и непосредствено след европейските първенства. От 21 до 24 септември България ще приеме турнир от веригата Q Tour за четвърти пореден сезон.

Шестима български състезатели ще се включат в надпреварата, в която се очакват и бивши представители на професионалния тур. Сред заявените имена са Марк Джойс, Питър Лайнс и Робърт Милкинс.







