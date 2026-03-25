София се включва в Часът на Земята с интересни инициативи и кауза за природата







Столична община и WWF България организират голямо почистване край река Какач в Северен парк. Идеята е доброволци да помогнат за по-чиста градска среда и да покажат, че грижата за природата зависи от всички.

Сборният пункт е сутринта, а всеки желаещ може да се включи, стига да се запише предварително. Организаторите ще осигурят чували и ръкавици.

Освен това, в града ще има и символични жестове – например светофари по булевард „Витоша“ ще светят със зелени сърца през целия ден.

Кулминацията ще бъде вечерта, когато между 20:30 и 21:30 ч. ще изгасне осветлението на знакови места като Народен театър „Иван Вазов“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и храма Св. Александър Невски.

Идеята на инициативата е проста – за един час светът „спира“ символично, за да напомни колко е важно да пазим природата.

Накратко: един час без светлина, но с много смисъл – и шанс всеки да направи нещо добро за планетата.