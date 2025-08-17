БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Солидно завръщане за Лионел Меси с екипа на Интер Маями

Аржентинецът вдъхнови тима от щата Флорида в МЛС.

Солидно завръщане за Лионел Меси с екипа на Интер Маями
Снимка: БТА
Лионел Меси се завърна подобаващо в игра за Интер Маями в Мейджър сокър лига. Тимът от щата Флорида отказа ФК Лос Анджелис с 3:1, а аржентинецът отново бе на терена след контузията, която получи преди две седмици.

Нападателят влезе в игра след почивката, отчитайки се с гол и асистенция. Интер поведе с попадение на Жорди Алба и асистенция на Серхио Бускетс. Джоузеф Пейнтсил изравни за Галакси, но Меси даде отново преднина на тима от Флорида шест минути преди края на редовното време.

Той асистира на Луис Суарес за крайното 3:1 в 89-ата минута, а този резултат остави Интер Маями в плейофната картинка на МЛС. Отборът е пети в Източната конференция с 45 точки и седем зад лидера ФК Синсинати.

