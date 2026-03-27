начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Соломоновите острови: футболна енигма от Океания

Стефан Георгиев
Съперникът на България е един своеобразен непознат свят с огромна страст към играта

соломоновите острови футболна енигма океания
Знаете ли къде се намират Соломоновите острови? Знаете ли коя е столицата на държавата, с какво е популярна, колко хора живеят там и какъв е националният им спорт? Въпроси, на които малцина могат да дадат точен отговор. И с основание. Именно този тим е най-екзотичният съперник, срещу който България някога се е изправяла.

Държавата в Тихия океан дълго време е била британски протекторат до 1978 година, а името ѝ идва от библейския цар Соломон. Според легендите именно по тези земи той е укрил своите съкровища.

Във футболно отношение традициите не са особено развити, а спортът остава до голяма степен на аматьорско ниво. Въпреки това страстта към играта е впечатляваща. Футболът е навсякъде – по улиците, на плажовете и в училищата, а интересът към срещите е изненадващо сериозен.

Показателен е и фактът, че местният клуб "Соломон Кингс“, създаден едва преди година, вече привлича хиляди зрители. В мач от Лигата на Океания тимът е играл пред около 10 000 души, като интересът е бил значително по-голям.

"Всичко тук е един огромен скок за всички нас. Не знам колко точно знаете за Соломоновите острови, но в страната са луди по футбола. Където и да отидете, ще видите деца, които играят, хора по улиците с топка. Нашият клуб "Соломон Кингс“ игра пред 10 хиляди зрители преди седмица. Ако стадионът беше по-голям, щяха да са 50 хиляди“, заяви селекционерът Бен Кан.

Любопитното е, че именно този клубен тим на практика формира и националния отбор. Почти всички футболисти са част от Соломон Кинг, воден от Кан, който съвсем наскоро пое и държавния тим. Това дава сериозно предимство по отношение на сработването.

"Подготовката върви нормално. Имаме предимството, че вече няколко месеца тренираме заедно и националният отбор на практика е същият като клубния. Не се наложи да събираме играчи от различни точки на света. Искаме да се представим възможно най-добре, особено срещу първия ни съперник – България, който е много силен отбор“, добави той.

В състава има и единични футболисти с опит извън страната, като Рафаел Леай, играл в Босна и Херцеговина, но като цяло отборът остава непознат и трудно предвидим.

Соломоновите острови никога досега не са се изправяли срещу европейски съперник. Международните им участия са свързани основно с регионални турнири в Океания срещу отбори като Вануату, Фиджи и Папуа Нова Гвинея.

Всичко това превръща двубоя с България в истинска футболна енигма сблъсък между два напълно различни свята, в който фаворитът е ясен, но неизвестните остават немалко.

Футболна екзотика в Джакарта: България срещу непознатия свят на Соломоновите острови
