Созопол посреща най-добрите в бодибилдинга

"Muscle Cup Созопол 2026" посреща най-добрите състезатели в бодибилдинга за втора поредна година. Турнирът ще се проведе в събота, 12 септември от 16:00 часа в Амфитеатъра.

Очакват се в състезанието да се включат почти 100 участници от клубове по културизъм от цялата страна. Организатор на събитието е Спортен клуб "Тримонциум Пловдив" в лицето на неговия президент Петър Борисов и Милена Модева.

На състезанието ще присъства легендата на Созопол в този спорт Иван Милков-Киборга. Специален гост ще бъде председателят на федерацията на Северна Македония Бобан Гороски, който е отговорник в международната организация по бодибилдинг за развитието на тази дисциплина на Балканския полуостров.