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Илиян Стойнов записа две победи в квалификациите на турнир в Нюпорт

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Солидно българско участие на турнира в Белгия

Илиян Стойнов
Снимка: БТА
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Националът Илиян Стойнов записа две победи в квалификациите на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Той спечели последователно срещу Жулиен Верхайен (Белгия) с 21:12, 21:15, Джеймс Робъртсън (Шотландия) с 21:13, 19:21, 21:14, но в третата си среща загуби от четвъртия поставен в схемата на пресявките Дейвид Ким (Дания) с 19:21, 8:21.

Стойнов и Христомира Поповска постигнаха една победа и едно поражение в квалификациите на смесени двойки, а на двойки мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов отстъпиха пред Ивън Кени и Джош Тейлър (Шотландия) с 23:21, 13:21, 17:21.

По-късно днес Калояна Налбантова, която е №2 в схемата, започва срещу Сиофра Флин (Ирландия), Поповска ще играе срещу четвъртата поставена Ивоне Ли (Германия), а смесената двойка Евгени Панев и Габриела Стоева срещу шведите Филип Карлборг и Тилда Сьор.

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#Илиян Стойнов

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