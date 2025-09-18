Спартак Плевен се класира за финала на Черноморски игри

Спартак (Плевен) победи Академик Бултекс с 95:76 и ще играе на финала на приятелския турнир Черноморски игри, който се провежда в зала „Христо Борисов“ във Варна.

За победителите Джелай Маклауд завърши с 23 точки, а Майом Бум и Мартин Сотиров вкараха по 17 точки. За Академик Бултекс 99 Васил Бачев реализира 17 точки, а Райт Лоани добави 14 точки.

Във втория мач от програмата днес домакините от Черно море Тича ще играят срещу отбора на Шумен.

Утре е финалът на турнира и срещата за третото място