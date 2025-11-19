Спартак Плевен си върна увереността след драма с Шумен

Спартак Плевен трябваше да се потруди доста, за да се върне на правия път в НБЛ. Съставът на Тодор Тодоров оцеля срещу Шумен с 90:88 в среща от осмия кръг, която се изигра в зала "Балканстрой". Мачът предложи драма до последно, като всичко се реши именно в края, когато "синьо-белите" намериха начин да нанесат нов удар по самочувствието на баскетболистите на Росен Барчовски, които продължават да са с празни ръце от началото на сезона.

На линия за спартаклии отново бяха Николай Титков и Джейлън МакКлуалд, който се превърна и в автор на победния кош.

Тимът от Плевен има на сметката си пет победи и две загуби във временното класиране, а "жълто-зелените" все още не знаят какво е успех и са със седем поражения. На 23 ноември (неделя) Спартак ще приеме Академик Бултекс 99, докато ден по-рано Шумен ще бъде гост на Балкан.

Основни реализатори не липсваха и от двете страни в началните минути. Домакините разчитаха на Джулиън и Джейлън МакКлауд, а за гостите основните опции в нападение се оказаха Андрия Блатанчич и Мирослав Денчев. Това обаче не спря „синьо-белите“ да изкопчат точка актив края на дебютната част.

За смяна на статуквото трудно ставаше дума и в началото втория период, преминал основно под поделено надмощие. Спартаклии обаче повториха сценария от края на първата част, когато Кавон Скот изгря на сцената и бе в основата на това да се приберат в съблекалнята при 46:42.

Ноел Браун, Скот и МакКлауд се погрижиха тимът от Плевен да не изгуби водачеството за начало и на третата десетка. Бар и Денчев се редуваха в опитите си да оставят вратичка на „зелено-белите“ за обрат, но Маюом Боум ги отказа от тези желания и участникът в Европейската северна лига се отскубна 5 точки след 30 минути игра.

Николай Титков и Мартин Русев, поеха щафетата на старта на последната част, за да остане авансът в редиците на домакините. Отборът от Шумен за пореден път не се предаде, а Костадин Лазаров, Блатанчич и Денчев затвърдиха тези думи, за да провокират така желания обрат и аванс от 3 точки при по-малко от 3 минути до края. МакКлуалд напомни за себе си и постави равенството на таблото. „Синьо-белите“ имаха точка аванс в последните 12 секунди, когато Бар застана на наказателната линия и трепна веднъж за нов паритет. В ответната атака МакКуалд отбеляза почти със сирената, а нападение по-късно отчаяният опит на Денчев не порази целта.

Джейлън МакКлауд блесна за Спартак със своите 21 точки и 5 асистенции. Николай Титков наниза 16 точки, Кавон Скот завърши с 15 и 5 борби.

Джелйън Бар бе над всички за Шумен с 30 точки и 7 борби. Андрия Блатанич приключи с 19, 10 овладени под 10 ринга топки и 6 асистенции. Мирослав Денчев отбеляза 16 точки, Баръш Мустафа има 12.