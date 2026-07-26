Спартак пречупи Черно море с класика в юбилейното дерби №100 на Варна

Спартак Варна постигна исторически успех, след като разгроми Черно море с 3:0 като гост в юбилейното 100-но варненско дерби от втория кръг на Първа лига. Така „соколите“ записаха първата си победа на стадион "Тича“ от 1993 година насам.

Празничната атмосфера започна още преди първия съдийски сигнал, когато привържениците на Черно море впечатлиха с мащабна хореография, а по-късно и феновете на Спартак отговориха със свое зрелищно изпълнение.

Първото полувреме предложи много битка и здрава игра, но малко чисти голови положения. Черно море опита да бъде по-активният отбор, като Алекс Колев отправи два удара към вратата на Пламен Илиев, но стражът на гостите не допусна изненада.

В 34-ата минута Спартак нанесе първия си сериозен удар. След изпълнение на корнер Венцислав Керчев не успя да изчисти убедително топката, тя попадна в Ангел Грънчов, който с мощен удар не остави шансове на Кристиан Томов за 1:0.

След почивката „моряците“ увеличиха натиска и бяха близо до изравняване. Асен Дончев затрудни Пламен Илиев с пряк свободен удар, а малко по-късно Жота Лопеш беше спрян от Кристиан Томов при добра възможност пред другата врата.

Най-чистият шанс за домакините дойде в 82-ата минута, когато Алекс Колев стреля с глава от отлична позиция, но Пламен Илиев демонстрира блестящ рефлекс и с една ръка запази преднината на своя тим.

Шест минути по-късно Спартак окончателно реши всичко. Георг Стояновски се възползва от сериозна грешка в отбраната на Черно море, преодоля с лекота защитниците и с хладнокръвен удар покачи на 2:0.

В добавеното време гостите стигнаха и до класиката. В 95-ата минута резервата Рикардо Соуса се разписа за крайното 3:0 и оформи убедителния успех на "соколите“.

Победата е първа за Спартак на стадион "Тича“ от 1993 година насам и изпраща тима в отлично настроение след втория кръг на шампионата, докато Черно море допусна болезнено поражение пред собствена публика в едно от най-чаканите дербита на сезона.