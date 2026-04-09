BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Спътник на Европейската космическа агенция ще изследва връзката между Земята и Слънцето

от БНТ , Източник: БТА
Спътник на Европейската космическа агенция ще изследва връзката между Земята и Слънцето
Европейската космическа агенция се готви за изстрелването на спътника SMILE, с чиято помощ за първи път ще може да бъде наблюдаван сблъсъкът между слънчевите ветрове и магнитния щит на Земята, предаде АФП.

SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) е мисия, разработена и реализирана в сътрудничество с Китайската академия на науките.

Спътникът ще бъде изстрелян в четвъртък в .6.29 ч. по Гринуич от космическия център в Куру, Гвиана, с леката ракета-носител "Вега-C" на Европейската космическа агенция.

Слънчевите ветрове възникват от коронални изхвърляния на маса, които се случват на повърхността на Слънцето. Тези изхвърляния на плазма предизвикват потоци от частици, които след това се разпространяват до Земята със скорост, която може да достигне 2 милиона километра в час.

При контакт с магнитното поле на нашата планета, което действа като щит, тези потоци до голяма степен се отклоняват. Когато обаче ветровете са силни, заредените частици проникват в земната атмосфера и взаимодействат с атмосферните частици, предизвиквайки добре познатия феномен на северното сияние.

Засичайки рентгеновото лъчение, излъчвано при взаимодействието на заредените частици от слънчевия вятър с неутралните частици в горните слоеве на земната атмосфера, изследователите ще могат за първи път да изучават предпазния щит на Земята от Космоса.

Благодарение на SMILE учените ще могат да наблюдават този феномен на две привилегировани места - магнитопаузата или мястото, където щитът на магнитното поле отклонява тези слънчеви ветрове, и полярните рогове над полюсите, където са видими фотоните в рентгенови лъчи, обяснява Димитра Кутрумпа от френския Национален център за научни изследвания.

Когато тези ветрове са особено силни, те могат да предизвикат слънчеви бури и да представляват опасност за спътниците или другите обекти, орбитиращи в космоса, като например Международната космическа станция. Те също така нарушават работата на земните телекомуникационни системи.

По-доброто дефиниране на моделите, които регулират тази космическа метеорология, следователно е ключов въпрос за сигурността на съоръженията в Космоса, както и научна цел от първостепенен интерес.

След изстрелването си спътникът първо ще бъде изведен на височина от 700 километра, преди да продължи пътуването на собствен ход, за да достигне елиптична орбита около Земята.

Така сателитът ще прелита над Южния полюс на височина само 5000 километра, за да може да предава събраната информация към базата О'Хигинс на Антарктида, но ще работи и на 121 000 километра над Северния полюс, получавайки по този начин цялостен поглед.

Тази елиптична орбита ще позволи на изследователите да наблюдават важни региони в близкото околоземно пространство в продължение на повече от 40 часа наведнъж, отбелязва ЕКА.

Спътникът пренася четири инструмента - един британски и три, разработени от Китайската академия на науките. Всички данни ще бъдат споделени и ще бъдат достъпни както за изследователите от Европейската космическа агенция, така и за тези от Китайската академия на науките.

SMILE ще може да събере първите данни само час след извеждането си в орбита. Предвижда се сателитът да функционира в продължение на три години и половина, като този период може да бъде удължен еднократно.

