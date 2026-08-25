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Специална зона за феновете на Левски срещу АЕК

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Спорт
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Тя се намира в близост до Олимпийския стадион на гърците.

Специална зона за феновете на Левски срещу АЕК
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Организаторите на мача АЕК - Левски обособиха специална зона за привържениците на "сините", които ще подкрепят българския първенец в плейофа на Шампионската лига в гръцката столица. Тя се намира в близост до Олимпийския стадион и ще бъде отворен в 17:00 часа в сряда.

"По разпореждане на организаторите на мача АЕК – Левски е обособен meeting point за привържениците на "сините", които ще подкрепят любимия отбор в реванша от плейофа на UEFA Champions League в Атина. Той се намира в близост до Олимпийския стадион и ще бъде отворен в 17:00 часа", съобщават от клуба.

"Организаторите на срещата препоръчват превозните средства на привържениците на Левски да бъдат паркирани в обособената за тази цел зона при meeting point. Придвижването до стадион "АЕК Арена" ще става с автобуси.

"Входовете на стадион "АЕК Арена" ще бъдат отворени в 19:00 часа. "Сините" фенове ще влизат на съоръжението през входове №46 и №48.

"Организаторите на срещата няма да допускат внасянето на забранени предмети на стадиона, сред които всякакви видове оръжия, пиротехника, банери или флагове по-големи от 2 x 1,5 метра, стъклени бутилки, професионални камери и чадъри.

"Обръщаме се към всички привърженици с призив да подкрепят отбора без прояви на агресия, насилие, расизъм и ксенофобия, тъй като те могат да донесат допълнителни тежки наказания за любимия ни клуб от УЕФА".

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК ЛЕВСКИ

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