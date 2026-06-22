Спешно започва въздушна обработка срещу комари над езерото Вая край Бургас. Пръскането е панирано за часовете между 4.00 и 10.00 часа и има за цел да ограничи развитието на ларвите още преди масовото им разпространение.

Дейностите се изпълняват от „Дезинфекционна станция – Бургас“ по договор с Министерството на здравеопазването. Обработката на езерото е част от временни мерки за защита на общественото здраве и ограничаване на популацията на комарите в региона.

Ще бъде използван биологичният препарат, който е насочен към ларвите на комарите и е безвреден за бозайници, птици и риби. Целта е да се намали броят на насекомите още в местата, където се развъждат, преди да достигнат до населените райони.