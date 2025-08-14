Спират проекта за строеж на жилищни сгради в землището на кв. "Галата' във варненския район "Аспарухово"

Проектът за строеж на жилищни сгради на терена на бившето военно поделение в землището на кв. "Галата' във варненския район "Аспарухово" се спира до установяване на фактическата обстановка, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

Поводът са жалби и сигнали от граждани и неправителствени организации за неправомерно изсичане на дървета и опасения за активизиране на свлачищни процеси. Ще се извърши и проверка на кореспонденцията с МРРБ по отношение устойчивостта на терена и задълбочен анализ на законносъобразността на проекта.

Главният архитект на общината е изпратил и запитване до Окръжна и до Районна прокуратура – Варна дали има образувани производства срещу решение на РИОСВ – Варна относно оценка на въздействие на околната среда на инвестиционния проект.

Към настоящия момент в Община Варна няма подадено заявление за издаване на разрешение за строеж и съответно – няма издадено такова. Входирани са единствено Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза).

Предварително разрешение за извършване на строителни работи в имота е издадено още през 2007 г. Същата година се издава заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, с което имотът става урегулиран поземлен имот с параметри на застрояване.

През 2018 г. е внесено предложение до Общински съвет Варна да отпадне строителната забрана за част от територията на СО „Зеленика“, където попада и въпросният имот.