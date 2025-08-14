БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спират проекта за строеж на жилищни сгради в землището на кв. "Галата' във варненския район "Аспарухово"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
спират проекта строеж жилищни сгради землището галата варненския район аспарухово
Слушай новината

Проектът за строеж на жилищни сгради на терена на бившето военно поделение в землището на кв. "Галата' във варненския район "Аспарухово" се спира до установяване на фактическата обстановка, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

Поводът са жалби и сигнали от граждани и неправителствени организации за неправомерно изсичане на дървета и опасения за активизиране на свлачищни процеси. Ще се извърши и проверка на кореспонденцията с МРРБ по отношение устойчивостта на терена и задълбочен анализ на законносъобразността на проекта.

Главният архитект на общината е изпратил и запитване до Окръжна и до Районна прокуратура – Варна дали има образувани производства срещу решение на РИОСВ – Варна относно оценка на въздействие на околната среда на инвестиционния проект.

Към настоящия момент в Община Варна няма подадено заявление за издаване на разрешение за строеж и съответно – няма издадено такова. Входирани са единствено Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза).

Предварително разрешение за извършване на строителни работи в имота е издадено още през 2007 г. Същата година се издава заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, с което имотът става урегулиран поземлен имот с параметри на застрояване.

През 2018 г. е внесено предложение до Общински съвет Варна да отпадне строителната забрана за част от територията на СО „Зеленика“, където попада и въпросният имот.

#"Аспарухово" #строеж #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
4
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
5
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
6
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Регионални

Полицията в Созопол иззе стотици флакони райски газ, предназначени за нощни заведения
Полицията в Созопол иззе стотици флакони райски газ, предназначени за нощни заведения
Пиян украинец катастрофира на главната алея в Слънчев бряг Пиян украинец катастрофира на главната алея в Слънчев бряг
Чете се за: 00:32 мин.
Белоградчик минава на воден режим Белоградчик минава на воден режим
Чете се за: 01:32 мин.
Мъж на 26 години, употребил наркотици, е починал в Стара Загора Мъж на 26 години, употребил наркотици, е починал в Стара Загора
Чете се за: 02:00 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора-беглец, причинил катастрофа с жертва на пътя Бургас – Слънчев бряг Повдигнаха обвинение на шофьора-беглец, причинил катастрофа с жертва на пътя Бургас – Слънчев бряг
Чете се за: 01:10 мин.
След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над - със заявка След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ