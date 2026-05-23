Според Васил Василев и Надя Дардарян културата се гради всеки ден, не само на 24 май

В навечерието на 24 май директорът на Народен театър "Иван Вазов" Васил Василев и актрисата Надя Дердерян гостуваха в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", където говориха за семейството, театъра и състоянието на българската култура.

Надя Дардарян призна, че при отглеждането на три деца разговорите за театър далеч не са единствената тема у дома. Семейството непрекъснато балансира между битовите предизвикателства, професионалните ангажименти, културата и пътешествията. Според Васил Василев истинският "директор" в дома им е най-малкият им син Матей, около чийто ритъм се организира ежедневието на всички.

За директора на Народния театър празникът 24 май е естествено продължение на ежедневната работа в полза на българската култура.

"Ние всеки ден празнуваме българската култура", казва той, подчертавайки, че всички останали 364 дни са също толкова важни за хората, които работят в сферата на изкуството.

Директорът на Народния театър обърна внимание и на традиционната кампания за продажба на билети на преференциални цени около 24 май. По думите му само за два дни са реализирани около 6000 билета, което е доказателство за засиления интерес към театралното изкуство.

Надя Дардарян призова за повече уважение към постиженията на другите и повече стремеж към обединение, вместо към разделение. Тя определи артистичния път като „дълъг, поучителен и трънлив“, но подчерта, че именно това го прави смислен.

"Няма нищо по-хубаво от хора, които израстват с култура", заяви директорът на Народния театър Васил Василев.

В навечерието на 24 май артистичното семейство отправи послание за повече уважение към духовността, повече съпричастност между хората и повече вяра, че мечтите могат да се превърнат в реалност – както в изкуството, така и в живота.

