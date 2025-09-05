БНТ
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
16:07, 05.09.2025
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
12:46, 05.09.2025
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
11:20, 05.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
10:20, 05.09.2025
Чете се за: 01:37 мин.
Начало
Спорт
Деца
Спортни новини 04.09.2025г.
от
БНТ
16:53, 05.09.2025
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
16:51, 05.09.2025
Фестивалът "Томатина" (La Tomatina)
16:49, 05.09.2025
Александра Богданска дефилира на кино фестивала във Венеция
16:48, 05.09.2025
Флорида планира премахване на задължителните ваксини
16:47, 05.09.2025
Тъмната страна на екстремните "Селфита"
16:46, 05.09.2025
Деца се качиха на кран в София заради "Селфи"
16:43, 05.09.2025
Промени в здравната система
16:40, 05.09.2025
Приключи "Лято в музея" в Павликени
Състезание за автобусни шофьори в Стокхолм
Преди мача България - Испания
18:37, 04.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 03.09.2025г.
18:25, 04.09.2025
Спортни новини 02.09.2025 г.
18:03, 03.09.2025
Чете се за: 03:47 мин.
Карлос Алкарас е на полуфинал на US Open
07:39, 03.09.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Отборът на Испания вече е в София
07:25, 03.09.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на...
15:50, 05.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
17:25, 05.09.2025
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
18:08, 05.09.2025
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
16:06, 05.09.2025
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
17:43, 05.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
12:58, 05.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
18:45, 05.09.2025
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Хамас публикува видео с израелски заложници
17:07, 05.09.2025
Чете се за: 00:37 мин.
По света
