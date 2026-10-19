Спортният арбитраж решава съдбата на финала за Купата на африканските нации през ноември

Почти година след финала за Купата на африканските нации през 2025 година Спортният арбитражен съд в Лозана обяви, че ще се произнесе по жалбата на Сенегал за спорното обявяване на Мароко за шампион извън терена в края на месец ноември, предаде АФП.

"Арбитражният състав започна обсъжданията си и в момента ги продължава. Арбитрите решиха, че ще дадат крайно решение, което ще съдържа юридически мотиви", се казва в позиция на съда. В комюникето се добавя, че "процесът ще отнеме повече седмици", а присъдата е очаквана "в края на ноември 2026".

На 18 януари в Рабат Сенегал стана шампион на Африка след успех срещу Мароко с 1:0 във финала след продължения, като преди това почти всички сенегалски футболисти напуснаха терена в знак на несъгласие с отсъдената дузпа за Мароко в последната минута на редовното време.

Апелативната комисия на Африканската конфедерация се произнесе в полза на Мароко на 17 март, като присъди служебна победа на домакините с 3:0, като се позова на членовете 82 и 84 от правилника на Купата на африканските нации, които "забраняват да се напуска терена без позволението на съдията".

След това Сенегалската федерация (FSF) се обърна към Спортния арбитражен съд, обявявайки, че "това е най-големият административен грабеж в историята на нашия спорт".