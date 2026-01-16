Спряха Янаки Милев на четвъртфинал в Анталия

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българският тенисист, който участва с „уайлд кард", отстъпи пред испанеца Алекс Марти Пухолрас със 7:5, 6:7(2), 2:6 за 2:46 часа на корта.

Милев преодоля пасив от 0:3 в първия сет, който спечели след решаващ пробив в 11-ия гейм. Във втората част той изостана с 0:4, но успя да изравни. След това се стигна до тайбрек, в който испанецът доминираше и след 7:2 изравни резултата. В третия сет националът два пъти не успя да удържи подаването си, загуби срещата и приключи участие в надпреварата.

През миналата седмица Янаки Милев стана вицешампион на двойки на друг турнир в Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.