Сребро, което блести като злато!

Исторически ден за българския волейбол! Националите взеха сребърните медали на световното първенство във Филипините, след като загубиха финала от действащия шампион Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 25:10).

Това е едва вторият сребърен медал в историята ни, след онзи легендарен от 1970 г., и общо шесто отличие на България от Мондиали.

„Лъвовете“ влязоха във финала с перфектна серия от 6 поредни победи и зарадваха всички с безстрашна игра. Те взеха и един гейм срещу италианците, като в третата част показаха, че могат да диктуват темпото – мощни сервиси на Мартин Атанасов, блокади на Алекс Николов и аванс, който изправи публиката на крака.

В крайна сметка по-опитната Италия натисна в четвъртия гейм и взе титлата, но нашите момчета написаха история – втори път на финал и медал, който блести като злато!