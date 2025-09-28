Сребро, което блести като злато!

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Исторически ден за българския волейбол! Националите взеха сребърните медали на световното първенство във Филипините, след като загубиха финала от действащия шампион Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 25:10).

Това е едва вторият сребърен медал в историята ни, след онзи легендарен от 1970 г., и общо шесто отличие на България от Мондиали.

„Лъвовете“ влязоха във финала с перфектна серия от 6 поредни победи и зарадваха всички с безстрашна игра. Те взеха и един гейм срещу италианците, като в третата част показаха, че могат да диктуват темпото – мощни сервиси на Мартин Атанасов, блокади на Алекс Николов и аванс, който изправи публиката на крака.

В крайна сметка по-опитната Италия натисна в четвъртия гейм и взе титлата, но нашите момчета написаха история – втори път на финал и медал, който блести като злато!

