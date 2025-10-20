БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Стамен Белчев: Не бива да се отпускаме

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Първото полувреме стояхме много добре на терена, каза наставникът на Септември.

Стамен Белчев: Не бива да се отпускаме
Стамен Белчев сподели, че в Септември не бива да се отпускат при третия си успех от началото на сезона в Първа лига. Столичният тим надви Арда Кърджали с 1:0 на „Арена Арда“. Наставникът остана доволен от играта на своя отбор през първото полувреме, но имаше забележки за представянето през второто.

"Първото полувреме стояхме много добре на терена, успяхме да пресираме съперника, създадохме положения. Бяхме се подготвили добре. За съжаление, след почивката отново приехме играта в половината си, но този път все пак успяхме да се противопоставим", бяха първите му думи.

"Труден мач, то за нас няма лесен в интерес на истината. Сега не бива да се отпускаме, защото съвсем скоро ни предстои гостуване на Ботев Враца, който е много добър отбор с добри футболисти", предупреди той.

"Не успях са видя дузпата на Фурие, имаше хора пред мен и мен ме изненада това изпълнение. Не разчитаме само на Бертран, използваме качествата му, но имаме много футболисти, които имат принос", каза още Белчев.

