Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на победния път в турската Суперлига

Станимир Стоилов и Гьозтепе се върнаха на победния път в турската Суперлига. Тимът, воден от българския специалист, постигна обрат при визитата си на Анталияспор след 2:1 в мач от 14-ия кръг. С този успех „жълто-червените“ от Измир събират 26 точки и се изкачват на 4-о място, на 5 от Фенербахче и Трабзонспор, които са пред тях.

Двата отбора имаха поделено надмощие преди почивката, но домакините удариха първи. В 40-ата минута Сафури изпълни пряк свободен удар от дясното крило, а Вейсел Саръ скочи най-високо, близо до дузпата, за да прати топката с глава в мрежата. Анталияспор поведе с 1:0.

По доста сходен начин гостите възстановиха равенството три минути след началото на втората част. Таха Алтъкардеш засече с глава центриране на Ефкан в наказателното поле.

Трети гол с глава реши мача, като бразилецът Жуан да Силва – който до момента имаше едва две попадения, вкара за 1:2, осъществявайки пълен обрат в 52-ата минута. Амин Шерни направи асистенцията, но този път от игрова ситуация.

Анталияспор е на 13-о място с 14 точки, като има само една победа в последните пет срещи и води с 2 пункта пред първия в зоната на изпадащите Кайзериспор.