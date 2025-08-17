Станимир Стоилов и Гьозтепе удържаха Фенербахче в Турция

Станимир Стоилов и Гьозтепе пропуснаха да запишат втора победа през новия сезон в елита на Турция. Тимът, воден от българския специалист, завърши наравно срещу Фенербахче след 2:2 в мач от втория кръг.

Така „Гьоз-гьоз“ остана непобеден и заема трето място с две точки зад лидерите Галатасарай и Самсунспор.

Гьозтепе остана с човек по-малко след час игра след червен картон на бразилеца Жуан Сантош, който спря контраатака на Фенербахче. Вицешампионите, водени от Жозе Моуриньо, не се възползваха и в 85-ата минута силите бяха изравнени с втори жълт картон на Джейдън Остерволде, който задържа футболист на Гьозтепе с ръка.

Фенербахче стигна до най-доброто си положение в добавеното време на срещата, когато Новатус Мироши фаулира Дженк Тосун в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа. Капитанът Матеуш Лис обаче отрази удара на халфа Талиска в левия ъгъл.