Почина големият композитор Михаил Белчев
Станислав Генчев: С човек по-малко играхме много по-добре

Старши треньорът на Локомотив София бе разочарован след загубата от Локомотив Пловдив.

Станислав Генчев
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев определи слабата игра на отбора му през първата част и червения картон на Ерол Дост в началото на втората като основните причини за поражението от Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби на старта на 28-мия кръг в Първа лига.

Столичани допуснаха минимална загуба с 0:1.

"Не изиграхме първото полувреме по начина, по който можем и по който ни се искаше. По-скоро през първото полувреме бяхме в по-изчаквателна позиция - учудващо за мен, въпреки че планът ни за игра беше съвсем различен. Почти не създадохме голови положения - нещо, което не е привично за нашия отбор, особено в последните мачове. На полувремето коригирахме някои неща. Искахме от футболистите през втората част да бъдат по-активни в атака. След като останахме с десет души, беше доста трудно срещу такъв добър отбор, но като че ли ние тогава играхме много по-добре, отколкото през първото полувреме. Ударихме две греди, имахме опасни атаки. Двете основни причини да загубим мача днес са посредствената ни игра през първото полувреме и това, че бяхме с човек по-малко цяло второ полувреме", анализира след мача наставникът на столичните "железничари".

Отборът продължава да цели класиране в топ 8.

"Осмото място в момента е на една точка пред нас. Всичко може да се случи. Всичко зависи от това как отборите пред нас ще завършат и какво ще направим ние в следващите кръгове, но след днешната загуба шансовете ни остават само теоретични", призна Станислав Генчев.

