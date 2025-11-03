БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Станислав Генчев: Щеше да бъде несправедливо, ако не бяхме победили Берое

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Локомотив Сф надигра като гост Берое с 3:1 и прекъсна серията си от девет поредни мача без победа в Първа Лига.

първа лига берое стара загора локомотив галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Локомотив Станислав Генчев заяви, че е доволен от успеха на своя тим срещу Берое (3:1), с който отборът прекъсна серията си от девет поредни мача без победа в Първа Лига. Той определи победата като заслужена и посочи, че в сравнение с предишните мачове като решаващо за победата днес са реализираните попадения.

"Напълно заслужена победа, предвид показаното на терена. Направихме последните минути доста нервни, защото можеше да решим мача с трети и четвърти гол по-рано. Щеше да бъде несправедливо, ако не бяхме победили. Положенията и играта бяха изцяло в наша полза", посочи Станислав Генчев.

Той коментира, че ситуацията преди срещата е била неприятна за Локомотив след толкова двубои без победа.

"Последните четири мача ние играхме много добре и създавахме положения. Изпускахме и това оказа напрежение и натиск върху футболистите. Радвам се, че този момент е зад гърба ни и съм сигурен, че оттук насетне освен като игра, ще бъдем успешни и като резултати", каза старши треньорът на столичния Локомотив.

"Отбелязването на гол бе реашващо за успеха днес, защото и в предишните мачове отборът игра добре и създаде ституации, но тези пропуски оказаха натиск и всеки следващ изнервяше играчите. За наше съжаление в последния мач ни изравниха в последната минута, а това, че успяхме да поведем, да вкараме втори гол ни даде допълнително самочувствие и я постигнахме заслужено", допълни Станислав Генчев.

Свързани статии:

Локомотив София победи Берое след девет поредни мача без успех
Локомотив София победи Берое след девет поредни мача без успех
Столичният тим записа първа победа в Първа лига от 10-и август...
Чете се за: 06:10 мин.
Първа лига: Берое Стара Загора - Локомотив Сф 1:3 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Берое Стара Загора - Локомотив Сф 1:3 (ГАЛЕРИЯ)
Локомотив Сф победи като гост Берое с 3:1 в двубой от 14-ия кръг на...
Чете се за: 00:07 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #Станислав Генчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Български футбол

Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение
Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение
Тодор Симов: Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948 Тодор Симов: Много добре се бяхме подготвили как да противодействаме на ЦСКА 1948
Чете се за: 00:57 мин.
Христо Стоичков претъпя операция на рамото Христо Стоичков претъпя операция на рамото
Чете се за: 00:40 мин.
Иван Стоянов: Трябва да се вдигнем по най-бързия начин Иван Стоянов: Трябва да се вдигнем по най-бързия начин
Чете се за: 01:00 мин.
Димитър Евтимов: Във Враца си върнаха любовта към футбола Димитър Евтимов: Във Враца си върнаха любовта към футбола
Чете се за: 00:52 мин.
Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС "Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Чете се за: 02:00 мин.
Времето
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ