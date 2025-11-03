Станислав Генчев: Щеше да бъде несправедливо, ако не бяхме победили Берое

Старши треньорът на Локомотив Станислав Генчев заяви, че е доволен от успеха на своя тим срещу Берое (3:1), с който отборът прекъсна серията си от девет поредни мача без победа в Първа Лига. Той определи победата като заслужена и посочи, че в сравнение с предишните мачове като решаващо за победата днес са реализираните попадения.

"Напълно заслужена победа, предвид показаното на терена. Направихме последните минути доста нервни, защото можеше да решим мача с трети и четвърти гол по-рано. Щеше да бъде несправедливо, ако не бяхме победили. Положенията и играта бяха изцяло в наша полза", посочи Станислав Генчев.

Той коментира, че ситуацията преди срещата е била неприятна за Локомотив след толкова двубои без победа.

"Последните четири мача ние играхме много добре и създавахме положения. Изпускахме и това оказа напрежение и натиск върху футболистите. Радвам се, че този момент е зад гърба ни и съм сигурен, че оттук насетне освен като игра, ще бъдем успешни и като резултати", каза старши треньорът на столичния Локомотив.

"Отбелязването на гол бе реашващо за успеха днес, защото и в предишните мачове отборът игра добре и създаде ституации, но тези пропуски оказаха натиск и всеки следващ изнервяше играчите. За наше съжаление в последния мач ни изравниха в последната минута, а това, че успяхме да поведем, да вкараме втори гол ни даде допълнително самочувствие и я постигнахме заслужено", допълни Станислав Генчев.