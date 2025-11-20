БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станислав Митков завоюва европейска титла по таекуондо за юноши

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Младата звезда на родното таекуондо не загуби нито един рунд в категория до 63 кг.

Станислав Митков
Снимка: БФТаекуондо
Слушай новината

Вторият ден на европейското първенство по таекуондо за юноши и девойки, което се провежда в Швейцария, бе успешен за българските представители.

Младата звезда на родното таекуондо Станислав Митков беше безгрешен по пътя към финала и златния медал в категория до 63 кг, като не загуби нито един рунд. Митков започна своето участие повече от убедително, след като записа последователни победи срещу съперници от Русия, Турция, Армения и Украйна. Особено в полуфиналната битка българинът губеше в първия рунд с 0:5 точки, но след серия точни удари успя да вземе крайната победа. На финала срещу него се изправи сърбинът Иванович. Митков изигра отлично срещата, която бе черешката на тортата за вечерта. В първия рунд той водеше секунда преди края, но Иванович успя да реализира две точки и спечели рунда. Във втория българинът бе тотален господар и спечели с 14:2. В решителния трети рунд Станислав Митков показа характер и воля и спечели европейската титла.

Останалите български таекуондисти - Ерика Карабелева - 52 кг, Станислава Костадинова - 55 кг, Теодора Маринова - 49 кг, Антон Христов - 59 кг, Християн Христов - 55 кг, също се представиха блестящо, но късметът не бе на тяхна страна и те бяха на косъм от класиране на среща за медал.

Към днешния успех прибавяме и бронзовия медал на Дея Пеева от вчера. Така с тези два медала се спазва традицията българските състезатели да имат само една единствена цел, а именно спечелване на медали, а не просто символично участие на всяко едно първенство.

