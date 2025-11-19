БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Дея Пеева донесе първи медал за България от еврошампионата по олимпийско таекуондо за юноши и девойки

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Останалите български представители днес отпаднаха още в първия кръг.

дея пеева предаването съм
Дея Пеева донесе първи медал за България, след като завоюва бронз в категория до 46 килограма на европейското първенство по олимпийско таекуондо за юноши и девойки в Егъл (Швейцария).

Състезателката на клуб Класа победи в първата среща представителката на Босна и Херцеговина Лаура Куячич, а във втората се наложи над Хумай Дадашова (Азербайджан). На полуфинала българката загуби от хърватката София Хинич.

Останалите български представители днес отпаднаха още в първия кръг. В категория 42 кг при девойките Доротея Димитрова претърпя поражение от Дамла Нур Йълмаз (Турция). При юношите в категория 45 кг Николай Николаев отстъпи пред Мигел Перейра (Германия), при 48-килограмовите Мартин Евтимов на успя да преодолее Николо Севагян (Италия), а категория 51 кг Александър Петров отстъпи пред Тобиаш Орач (Полша).

Повече за Дея Пеева можете да научите от участието й в предаването "Аз съм".

Дея Пеева в предаването "Аз съм"
Дея Пеева в предаването "Аз съм"
Тя е състезател по таекуондо в клуб "Класа", а също така е част и...
Чете се за: 01:52 мин.
#Дея Пеева

