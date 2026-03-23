Станка Златева: Вкарахте ме в един цирк

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева беше изслушана пред Комисията за защита от дискриминация, като заседанието бе отложено за следващата седмица поради необходимост от допълнителни доказателства.

"Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам“, заяви Златева още в началото след изслушването си.

Производството е по жалба от клуб ЦСКА, а Златева трябваше да даде обяснения както за свои изказвания отпреди да оглави федерацията, така и за действията си като неин ръководител.

В изказването си тя подчерта, че през последната година федерацията работи под постоянен натиск.

"От една година, откакто сме встъпили в работа към тая федерация, ние нямаме спокойствие и постоянно се измисля нещо ново“, коментира тя.

Златева защити управлението си и постави под съмнение критиките към работата на ръководството.

"Медалите за тази година мислите ли, че аз ги провалих? Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво. За една година нито можеш да направиш състезател, нито да го опропастиш, ако той не иска“, добави председателят на федерацията.

Тя засегна и темата за допускането на чуждестранни състезатели, като обясни, че има решение те да не участват без българско гражданство в националния шампионат.

"Това не е международен турнир. Това е шампионат на България и той определя състава за Европейско и Световно“, каза още Златева.

От своя страна адвокатът на жалбоподателя Станислав Трендафилов заяви, че се очаква комисията да установи дали има дискриминация спрямо състезатели на ЦСКА.

Следващото заседание по случая ще се проведе през следващата седмица, когато трябва да бъдат представени допълнителни доказателства.