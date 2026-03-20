БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станка Златева ще дава обяснения пред Комисията за защита от дискриминация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Заседанието е по жалба на ЦСКА, а напрежението около управлението на федерацията по борба продължава да расте

Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева ще се яви пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД), след като срещу нея бе подадена жалба от ЦСКА.

Заседанието е насрочено за 23 март (понеделник) от 14:00 часа, като бившата състезателка ще трябва да даде обяснения както за свои изказвания отпреди да поеме ръководния пост, така и за действията си начело на федерацията.

Казусът е свързан с недопускането на натурализирани състезатели от "червения“ клуб до участие в международни турнири. Част от тях все пак взеха участие на европейското първенство до 23 години, където Алан Дзабиев донесе единствения медал за България - бронз в категория до 130 кг в класическия стил.

По случая вече е образувано производство, като в заседанието ще участват петима членове на комисията, както и представители на ЦСКА.

В същото време напрежението около управлението на федерацията продължава да ескалира. Общо 50 клуба са внесли подписка с искане за свикване на ново изборно събрание и смяна на ръководството. По-рано през март бе организиран и протест срещу настоящото управление.

Шампиони и легенди поискаха оставката на Станка Златева
Чете се за: 01:40 мин.
Станка Златева: На някои хора им спря кранчето и това много боли
Чете се за: 01:32 мин.
#Станка Златева #борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Борба

БФ Борба: Над 80 клуба подкрепят реформаторската програма на Станка Златева
Чете се за: 03:10 мин.
Чете се за: 04:42 мин.
Чете се за: 03:02 мин.
Чете се за: 04:05 мин.
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:20 мин.
Общество
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ