Станка Златева ще дава обяснения пред Комисията за защита от дискриминация

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева ще се яви пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД), след като срещу нея бе подадена жалба от ЦСКА.

Заседанието е насрочено за 23 март (понеделник) от 14:00 часа, като бившата състезателка ще трябва да даде обяснения както за свои изказвания отпреди да поеме ръководния пост, така и за действията си начело на федерацията.

Казусът е свързан с недопускането на натурализирани състезатели от "червения“ клуб до участие в международни турнири. Част от тях все пак взеха участие на европейското първенство до 23 години, където Алан Дзабиев донесе единствения медал за България - бронз в категория до 130 кг в класическия стил.

По случая вече е образувано производство, като в заседанието ще участват петима членове на комисията, както и представители на ЦСКА.

В същото време напрежението около управлението на федерацията продължава да ескалира. Общо 50 клуба са внесли подписка с искане за свикване на ново изборно събрание и смяна на ръководството. По-рано през март бе организиран и протест срещу настоящото управление.