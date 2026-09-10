Стефано Сенси: Надявам се треньорът да си промени решението и да остане

Стефано Сенси изрази надежда, че старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще промени решението си и ще остане начело на "червените".

Янев обяви на пресконференцията си, че ще напусне след финала за Суперкупата на България, спечелен от ЦСКА срещу Левски с 4:2.

"Да, това е първият път в живота ми, в който изпращам треньор след такъв мач. Харесвах Христо Янев като треньор, като човек, винаги искрен. Тук съм от три месеца и винаги е давал всичко за клуба и за отбора. Винаги е намирал правилните думи за мен и моите съотборници. Не очаквах това да се случи (б.ред – да подаде оставка). Играхме и за него, защото той го заслужаваше – да завърши приключението си с ЦСКА с голям трофей", категоричен беше Сенси.

Полузащитникът допълни, че феновете заслужават такива победи.

"Играхме добре и през първото полувреме, но знаехме, че е финал. Имахме шанс само днес да спечелим този трофей. Казахме си на почивката, че трябва да се вложим максимално през втората част. Тези фенове заслужават този трофей. Не знам дали има шанс да остане. Трудно е да се каже. Надявам се това решение да се промени утре", продължи италианецът.

Халфът се разписа за 2:1 и донесе обрат на "червените" в 65-ата минута.