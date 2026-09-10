Теодор Иванов: Решението на Христо Янев ни мотивира

Капитанът на ЦСКА – Теодор Иванов, беше много радостен след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България.

Той заяви, че тимът му е играл за треньора Христо Янев, който напуска клуба.

„Това, което се случи с треньора, ни даде още по-голяма мотивация днес да излезем и да дадем всичко от себе си, за да го изпратим подобаващо с още един трофей. Първите 15-20 минути не влязохме добре в мача, но се стабилизирахме и вкарахме 4 гола на Левски“, заяви футболистът на столичани.

Централният защитник се надява на още значими успехи и след раздялата с наставника.