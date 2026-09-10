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ПСЖ започна защитата на трофея с разгром

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Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
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Феран Торес блесна с хеттрик.

Феран Торес
Снимка: БГНЕС
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Пари Сен Жермен започна защитата на трофея си в Шампионската лига по впечатляващ начин. Парижани разгромиха Слован (Братислава) с 6:1, а новото попълнение Феран Торес се отличи с хеттрик.

Победата сложи край на неприятната серия на ПСЖ от четири поредни мача без успех. След загубата от Ланс във финала за Суперкупата на Франция тимът на Луис Енрике записа само две точки в срещите си с Рен, Лил и Монако в Лига 1.

Домакините започнаха вихрено и след няколко пропуска стигнаха до първия гол в 17-ата минута. Нуно Мендеш разтресе гредата с мощен удар, а Усман Дембеле беше на точното място, за да довкара топката. Малко по-късно носителят на „Златната топка“ се разписа и с глава за 2:0.

В 31-вата минута Дембеле асистира на Феран Торес, който увеличи преднината на парижани. ПСЖ завърши първото полувреме с цели 21 удара, седем от които бяха в очертанията на вратата.

Торес продължи головото си шоу след почивката. Веднага след подновяването на играта испанецът комбинира с Манес Аклиуш и с майсторско изпълнение преодоля Доминик Такач за 4:0. В 57-ата минута той оформи своя хеттрик след нова асистенция на Дембеле.

Слован все пак стигна до почетно попадение чрез Сюлейман Камара, който проби по аутлинията и реализира от малък ъгъл. След пет смени ПСЖ намали темпото, но въпреки това успя да стигне до още един гол. Фабиан Руис оформи крайното 6:1 в 87-ата минута.

Така европейският шампион даде категорична заявка още в първия си мач за новия сезон в Шампионската лига.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Слован Братислава #ПСЖ

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