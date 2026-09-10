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Михаил Александров: Тотално надиграхме Левски

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Спорт
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Техническият директор на ЦСКА увери, че клубът прави всичко възможно да се завърне максимално бързо на стадион "Българска армия".

Михаил Александров
Снимка: Startphoto.bg
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Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров говори пред медиите след победата над Левски с 4:2 във финала за Суперкупата на България.

"Първо, да благодаря на момчетата и на всички в клуба, най-вече на треньора за това, което сътвориха. Първото полувреме не беше нашето, но второто полувреме показахме на какво сме способни. Тотално надиграхме Левски, напълно заслужена Купа за момчетата и треньора. Надявам се второто полувреме да е показно за начина, по който ЦСКА трябва да играе", започна той.

Часове преди началото на финала стана ясно, че клубът е получил акт 16 за стадион "Българска армия" и ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за национални отбори.

"Вероятност има, но не искам да давам крайни оценки и дати. Мога да подведа някого. Нека бъдем смирени още няколко дни. Освен акт 16, има и други процедури. Това, което мога да уверя, е, че правим всичко възможно да се завърнем максимално бързо на "Армията" както за първенство, така и в Европа. Не мога да си позволя да говоря като фен. Ще гледам да давам по-професионални интервюта", допълни юношата на клуба.

Той продължи темата около новия стадион.

"Тестов мач трябва да има. По регулациите на УЕФА трябва да направим такъв, макар и неофициален. Единственото, което трябва да определим, е точна дата. Клубът не е спирал да работи. Искам хората да вярват в информация, която е дадена от клуба", завърши Михаил Александров.

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#Михаил Александров

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