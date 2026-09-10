Михаил Александров: Тотално надиграхме Левски

Техническият директор на ЦСКА увери, че клубът прави всичко възможно да се завърне максимално бързо на стадион "Българска армия".
Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров говори пред медиите след победата над Левски с 4:2 във финала за Суперкупата на България.
"Първо, да благодаря на момчетата и на всички в клуба, най-вече на треньора за това, което сътвориха. Първото полувреме не беше нашето, но второто полувреме показахме на какво сме способни. Тотално надиграхме Левски, напълно заслужена Купа за момчетата и треньора. Надявам се второто полувреме да е показно за начина, по който ЦСКА трябва да играе", започна той.
Часове преди началото на финала стана ясно, че клубът е получил акт 16 за стадион "Българска армия" и ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за национални отбори.
"Вероятност има, но не искам да давам крайни оценки и дати. Мога да подведа някого. Нека бъдем смирени още няколко дни. Освен акт 16, има и други процедури. Това, което мога да уверя, е, че правим всичко възможно да се завърнем максимално бързо на "Армията" както за първенство, така и в Европа. Не мога да си позволя да говоря като фен. Ще гледам да давам по-професионални интервюта", допълни юношата на клуба.
Той продължи темата около новия стадион.
"Тестов мач трябва да има. По регулациите на УЕФА трябва да направим такъв, макар и неофициален. Единственото, което трябва да определим, е точна дата. Клубът не е спирал да работи. Искам хората да вярват в информация, която е дадена от клуба", завърши Михаил Александров.