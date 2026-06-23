Стефанос Циципас отново разочарова

Стефанос Циципас отпадна в първия кръг на турнира по тенис на трева в Майорка (Испания) с награден фонд от 612 620 евро. Шампионът от 2022 година загуби срещу Игнасио Бусе с 6:7 (4), 3:6.

Поставеният под номер 5 в схемата перуанец спечели тайбрека на първата част със 7:4, след което поведе с пробив и 3:0 във втория сет, за да приключи двубоя срещу гръцкия тенисист още от първата си възможност за час и 53 минути. За бившия номер 3 в световната ранглиста Циципас това беше първи двубой на тревни кортове през сезона.

Във втория кръг на турнира Игнасио Бусе ще играе срещу Вит Коприва. Чехът елиминира Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) с 6:3, 6:4.

Напред продължават още Миомир Кецманович и Фабиан Марожан. Сърбинът Кецманович се наложи с 2:6, 7:6 (4), 6:4 срещу Лоренцо Сонего (Италия), докато унгарецът Морожан победи с 6:2, 6:3 шампиона от 2024 година и четвърти в схемата Алехандро Табило.

Във втория кръг Марожан ще играе срещу Кецманович.

Първият поставен Лучано Дардери спечели със 7:5, 6:3 германеца Яник Ханфман. Следващият противник на италианеца е Нуно Боржеш от Португалия, който отстрани Ян-Ленарт Щруф (Германия) с 6:4, 7:5.