Стилияна Николова поведе многобоя в Световната купа по художествена гимнастика, Eва Брезалиева също сред водаческите позиции

Световната и европейска вицешампионка Стилияна Николова оглави временното класиране в многобоя при жените на Световната купа по художествена гимнастика в София след отлични изпълнения на топка и обръч.

Възпитаничката на Валентина Иванова получи най-високата оценка до момента на топка – 29.850 точки (13.400 трудност, 8.250 артистичност, 8.200 изпълнение), с което си гарантира място на финала на този уред. На обръч тя също беше безапелационна с 29.600 (13.400, 8.250, 8.200) и събра общ актив от 59.450 точки след първите два уреда.

Втора във временното класиране е Таисия Онофричук с 58.450 точки, а трета остава Алина Харнаско с 56.200.

Силно начало на сезона направи и Ева Брезалиева, която се нарежда сред водещите след първия състезателен ден. Българката, която представя четири изцяло нови съчетания, събра 56.500 точки в многобоя и заема място в челото на временното класиране.

Брезалиева беше оценена с 29.500 точки на бухалки (13.500, 7.900, 8.100) – втора по сила оценка до момента, както и с 27.000 на лента (11.400, 7.550, 8.050), което е трети резултат на този уред.

Надпреварата в "Арена София“ беше открита официално от президента на Световната гимнастика Моринари Ватанабе, а по-късно през деня предстои и включването на ансамблите. Българският тим в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова ще представи съчетанието си с пет топки.

От 19:25 часа ансамблите започват композициите с пет топки, а България играе с номер 2.

За българските гимнастички това е първи официален старт за новия сезон.

