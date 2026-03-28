БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
Чете се за: 04:20 мин.
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

Външните министри на двете страни обсъдиха предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността

Среща между Надежда Нейнски и турския външен министър Хакан Фидан
Снимка: Министерство на външните работи
Слушай новината

Турция пое ангажимент да разреши строежа на консулството в Одрин, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Това е станало ясно след среща между първите дипломати на двете страни - Надежда Нейнски и Хакан Фидан днес в Истанбул, в рамките на международната конференция STRATCOM Summit 2026 г.

България и Турция ще продължат да засилват сътрудничеството си в областта на енергетиката, сигурността и миграцията, допълват от външното министерство.

Двамата министри обсъдиха предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, като отбелязаха необходимостта от продължаване на координираните усилия за ограничаване на незаконната миграция, противодействие на трансграничната организирана престъпност и ефективна защита на общата граница.

Служебният министър Надежда Нейнски изтъкна, че България цени високо сътрудничеството с Турция в тази област и ще продължи да подкрепя на европейско ниво необходимостта от мерки за подкрепа на южната ни съседка във връзка с управлението на миграционните процеси и приемането през последните години на голям брой бежанци от региона.

В този контекст двамата обмениха мнения по актуални международни въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, като подчертаха значението на дипломатическите усилия за деескалация и гарантиране на сигурността на гражданите в региона.

Акцент бе поставен и върху развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката и въпросите по отношение на свързаността и граничната инфраструктура, включително модернизацията на граничните контролно-пропускателни пунктове и напредъка по проекта за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.

#съдействие #министър на външните работи на Турция #министър Надежда Нейнски #откриване на консулство #Хакан Фидан #Одрин #среща

Последвайте ни

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ