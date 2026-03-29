Стилияна Николова поведе в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова излезе начело във временното класиране след първия поток от втория ден на Световната купа по художествена гимнастика в София. Българката направи много силно съчетание с бухалки и получи 29.800 точки, което е втората най-висока оценка до момента и ѝ гарантира място сред финалистките. На лента обаче допусна грешка и беше оценена с 26.950 точки, което я поставя на шесто място на този уред след първия поток.

До момента Николова има общ сбор от 116.200 точки от четирите уреда и води в многобоя. На второ място е София Илтерякова с 108.900 точки, а трета е Вера Туголукова с 108.800.

Състезанието продължава с още три потока при жените. По-късно днес Ева Брезалиева ще играе с обръч и топка, а ансамбълът на България ще излезе с композицията си с три обръча и два чифта бухалки.

Победителките в многобоя ще станат ясни още тази вечер, а финалите на отделните уреди са в понеделник.