Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

Световната вицешампионка по художествена гимнастика от Рио 2025 Стилияна Николова ще запази три от композициите си за новия сезон, докато Ева Брезалиева ще представи изцяло нова програма. Това съобщи за БНР главният мениджър на националния отбор (индивидуално – жени) Бранимира Маркова.

„Решихме да не сменяме цялата програма на Стилияна Николова. Искаме тя да бъде с по-изработени съчетания през следващата година заради олимпийската квалификация, която предстои на световното първенство във Франкфурт. Затова ще променим само съчетанието ѝ с обръч, а композициите с топка, бухалки и лента ще останат същите,“ обясни Маркова.

„Ева Брезалиева трябва да повиши трудността на своите съчетания, затова реших програмата ѝ да бъде изцяло нова. В момента сме в процес на избор на музика и нови елементи. Всяка година се стараем да покажем нещо различно и интересно. Ще запазя в тайна музиките и идеите, но Ева има изключителна техника и мащаб, и съм убедена, че новите ѝ композиции ще бъдат много силни. Предстои ни и Европейско първенство във Варна, за което обмислям една от композициите ѝ да бъде на българска музика,“ допълни още Маркова.

Главният мениджър подготвя и състезателната програма на гимнастичките за следващия сезон, която ще включва четири Световни купи, две Европейски купи, няколко международни турнира и стартирания от веригата Гран при.

„Ще започнем с първо контролно в края на януари. Веднага след това ще имаме лагер в „Спортпалас“ във Варна, след което стартират международните турнири. В тях ще включим по-младите гимнастички, за да трупат опит. Ева и Стилияна ще се присъединят малко по-късно – за Световните купи. Надявам се през този сезон заедно със Стилияна и Ева да успеем да наложим поне две от по-младите ни състезателки, които да се включат в по-важни състезания. Все още е рано да кажа, но на Европейското и на Световното първенство ще участваме с най-силните ни гимнастички – дали ще са две или три, ще решим допълнително,“ уточни Маркова.

По повод избирането на Кристина Илиева за старши треньор на националния отбор (индивидуално – девойки), Маркова коментира: