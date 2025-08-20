Стилияна Николова временно води в квалификацията в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова поведе в индивидуалния многобой след изпълненията с обръч и топка след първите два потока в квалификациите на 41-ото световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Другата представителка на България Ева Брезалиева временно заема осмо място в класирането.

Стилияна Николова натрупа актив от 58.750 (29.350 на обръч и 29.400 на топка) и оглави квалификацията за индивидуалния многобой. Топ 18 от квалификацията (сумиране на 3-те най-добри резултата), ще определят новият световен шампион в петък. Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила резултата - 29.350 (D. 12.800; A. 8.350; E. 8.200) на обръч и 29.400 (D. 12.800; A. 8.200; E. 8.400) на топка. Най-добрите осем на всеки уред се класират за финалите в неделя.

Втората българска представителка Ева Брезалиева стартира също изключително стабилно и със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка) заема временно място. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е временно на позиция, на обръч с 28.150 (D. 12.600; A. 7.700; E. 7.900) и на топка с 27.350 (D. 12.000; A. 7.400; E. 8.000).

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която днес изтегли бял лист и пропуска първия състезателен ден.

Предстоят съчетанията от поток C и D, където ще видим представителките на Италия, Испания, Украйна, Германия и др., след което ще знаем временното класиране в квалификацията и финалистите на обръч и топка.

