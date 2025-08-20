БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават...
Чете се за: 03:12 мин.
Израелската армия е в предградията на град Газа,...
Чете се за: 02:42 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той...
Чете се за: 05:02 мин.
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова временно води в квалификацията в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Ева Брезалиева заема 8-ата позиция в подреждането, преди съчетанията от поток C и D.

Стилияна Николова
Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика/Анна Недкова
Слушай новината

Стилияна Николова поведе в индивидуалния многобой след изпълненията с обръч и топка след първите два потока в квалификациите на 41-ото световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Другата представителка на България Ева Брезалиева временно заема осмо място в класирането.

Стилияна Николова натрупа актив от 58.750 (29.350 на обръч и 29.400 на топка) и оглави квалификацията за индивидуалния многобой. Топ 18 от квалификацията (сумиране на 3-те най-добри резултата), ще определят новият световен шампион в петък. Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила резултата - 29.350 (D. 12.800; A. 8.350; E. 8.200) на обръч и 29.400 (D. 12.800; A. 8.200; E. 8.400) на топка. Най-добрите осем на всеки уред се класират за финалите в неделя.

Втората българска представителка Ева Брезалиева стартира също изключително стабилно и със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка) заема временно място. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е временно на позиция, на обръч с 28.150 (D. 12.600; A. 7.700; E. 7.900) и на топка с 27.350 (D. 12.000; A. 7.400; E. 8.000).

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която днес изтегли бял лист и пропуска първия състезателен ден.

Предстоят съчетанията от поток C и D, където ще видим представителките на Италия, Испания, Украйна, Германия и др., след което ще знаем временното класиране в квалификацията и финалистите на обръч и топка.

Гледайте битките за отличията на турнира от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3!

Свързани статии:

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Гледайте битките за отличията от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 01:42 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
3
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
4
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
5
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава
6
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията...

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Други спортове

Спортни новини 20.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.08.2025 г., 20:50 ч.
Четирима българи се класираха за полуфиналите на световното по кану-каяк Четирима българи се класираха за полуфиналите на световното по кану-каяк
Чете се за: 01:37 мин.
Двама българи отпаднаха в сериите на 200 м на световното първенство по плуване за юноши Двама българи отпаднаха в сериите на 200 м на световното първенство по плуване за юноши
Чете се за: 00:25 мин.
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:42 мин.
България остана без полуфиналисти и в четвъртия ден на световното първенство по борба България остана без полуфиналисти и в четвъртия ден на световното първенство по борба
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 20.08.2025 г., 12:25 Спортни новини 20.08.2025 г., 12:25

Водещи новини

Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани? Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ